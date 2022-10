Italiaanse media: ’Schreuder erkent zijn sensationele fouten niet’

Voetbal

Ex-topvoetballer Patrice Evra moet zich bij rechter verantwoorden voor homofobe uitspraken

Patrice Evra, de voormalig aanvoerder van de Franse nationale ploeg, moet zich volgende week maandag voor de rechtbank in Parijs verantwoorden voor enkele homofobe uitspraken, gemaakt in maart 2019. Hij krijgt in ieder geval al een boete van 1500 euro.