Zege op Celtic is voor AZ niet genoeg om hoofdtoernooi Europa League te bereiken

AZ wist dat het donderdagavond hard aan de bak moest. In eigen huis stond de formatie van Jansen voor de zware taak om een 2-0 achterstand weg te poetsen. Voor de belangrijke clash had de coach een basisplaats ingeruimd voor de Zweed Jesper Karlsson. Albert Gudmunsson was hier de dupe van en werd naar de bank verwezen. Ook Thijs Oosting verscheen niet aan de aftrap. De Noor Aslak Fonn Witry kreeg de voorkeur in de verdediging.

Binnen drie minuten kregen de Alkmaarders een flinke tik te verwerken toen Kyogo Furuhashi Celtic op een 0-1 voorsprong schoot. De Japanse aanvaller kon van dichtbij binnen tikken en vergrootte de zorgen van AZ. De equipe van Jansen liet zich echter niet van de wijs brengen en amper drie minuten na de openingstreffer bracht Zakaria Aboukhlal AZ weer langszij. De aanvaller profiteerde van een blunder van Joe Hart. De Celtic-goalie leek te schrikken van het doorjagen van Aboukhlal en verloor de bal op knullige wijze. Daar maakte de speler van AZ dankbaar gebruik van: 1-1.

De Alkmaarders gingen na de gelijkmaker met man en macht op jacht naar de voorsprong en via een gelukje kwam AZ ook daadwerkelijk voor. Celtic-speler Carl Starfelt wilde opruimen, maar schoot het leer achter zijn eigen doelman: 2-1. AZ had nog maar één doelpunt nodig om een verlenging af te dwingen.

Ⓒ HH/ANP

Na rust ging AZ vrolijk verder met het creëren van kansen en vooral Aboukhlal was een aantal keer dicht bij de 3-1, maar de sterk spelende aanvaller stuitte steeds op Hart. Ruim tien minuten voor tijd kregen de Alkmaarders een levensgrote kans op de 3-1. Een perfecte voorzet van Sam Beukema werd door Ernest Poku echter om zeep geholpen. De aanvaller werkte de bal naast het doel.

Ook in de razendspannende slotfase bleef AZ er vol voor gaan. De Alkmaarders voerden de druk nog maar eens op, maar tot de zo gewenste derde treffer kwam het niet en dus is AZ veroordeeld tot de Conference League.

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners vond de uitschakeling totaal onnodig. „Ik moet nog even niet aan de Conference League denken”, zei Koopmeiners. „We hadden het in de tweede helft helemaal recht kunnen zetten. We doen onszelf hiermee tekort. Vorige week hebben we het laten liggen, maar dat is achteraf praten.”