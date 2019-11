Groningen neemt Vitesse te grazen

Joel Asoro was de grote plaag voor de verdediging van Vitesse. De 20-jarige aanvaller uit Zweden trof in de dertiende en 31e minuut doel. Vlak voor zijn tweede treffer voorkwam Groningen-doelman Sergio Padt dat Bryan Linssen scoorde uit een vrije trap. Via de handen van Padt knalde de bal op de lat.

Joel Asoro heeft voor de tweede keer gescoord. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de tweede helft trof Vitesse-aanvoerder Linssen dan toch. Met een fraaie karatetrap verschalkte de dynamische Limburger keeper Padt. De assist kwam van keeper Remko Pasveer. De keeper ging in de blessuretijd mee naar voren Tot frustratie van de thuisfans kwamen de Arnhemmers in de acht minuten blessuretijd niet toe aan nog een doelpunt.

Vitesse bezet door de nederlaag de vijfde plek in de Eredivisie met 23 punten. Groningen is in het bezit van 20 punten en staat een plekje lager. De noorderlingen pakten dertien punten uit de laatste vijf duels.