Naomi Osaka: ’Sinds de rel heb ik steeds weer last van angstaanvallen’

Osaka veroorzaakte eerder dit jaar een rel door voor aanvang van Roland Garros te melden dat ze niet met de media zou praten. Na alle ophef daaromtrent besloot ze zich terug te trekken van het grand slam in Parijs en meldde ze zich later ook af voor Wimbledon.

„Ik ben mezelf beetje bij beetje aan het voorbereiden zodat ik op mijn top kan zijn voor de Spelen”, schreef de 23-jarige tennisster in een bericht aan de Japanse zender NHK. „Sinds ik de aandacht van de wereld op me gericht heb, heb ik steeds weer last van angstaanvallen. Dat is vooral zo in de aanloop naar grote toernooien.”

De Japanse voerde als reden voor haar besluit zich terug te trekken van Roland Garros aan dat ze sinds de winst van de US Open in 2018 met depressies en angstaanvallen kampt. Vooral de interviews na afloop van de partijen zouden slecht voor haar mentale gezondheidstoestand zijn, zei ze.

