Teleurstelling bij Virgil van Dijk: ’Oranje hoort hier te winnen’

„Je wilt hier winnen en je hoort hier als Nederlands elftal zijnde ook gewoon te winnen”, zei de captain van Oranje tegen de NOS. „Voor rust was het tempo in balbezit te laag en de afwisseling tussen diepte en in de bal komen was er in ons aanvalsspel ook onvoldoende. Tot echt grote kansen kwamen we niet veel.”

Met de aanvoerder zelf als stormram in de spits werd Nederland in de slotfase nog een aantal keer heel gevaarlijk, maar grote kansen voor Frenkie de Jong (twee keer), Luuk de Jong en Ryan Babel boden niet de openingsgoal. „We hebben gemerkt hoe mooi de Nations League kan zijn”, verwees Van Dijk naar de succesvolle campagne van twee jaar geleden.

„Dat willen we weer, want we hebben een geweldige selectie. Maar dan moet het echt wel beter.”