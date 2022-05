Liverpool wint FA Cup ondanks uitvallen van Virgil van Dijk

Liverpool begon wervelend en bracht The Blues continu in de problemen. Het hoogtepunt hierbij was een ’biljartpass’ met buitenkant voet van Trent Alexander-Arnold, waarna Luiz Diaz op Edouard Mendy stuitte. Maar na een kwartier meldde Chelsea zich steeds nadrukkelijker en had Christian Pulisic ook een prima kans op de 1-0, maar hij schoof naast. Vervolgens was de volgende grote kans was voor Marcos Alonso, maar Alisson Becker liet zien waarom hij een van de beste keepers ter wereld is. De Braziliaan raakte wel geblesseerd bij die actie, maar kon na een korte behandeling aan zijn knie wel verder.

Dat gold niet voor Mohamed Salah. De Egyptenaar greep na een halfuur naar zijn lies en moest het veld verlaten. Het is voor hem te hopen dat het niet ernstig is met het oog op onder meer de Champions League-finale tegen Real Madrid, een heruitgave van de finale van vier jaar geleden. De aanvaller van Liverpool viel destijds voor rust uit met een blessure en zal ongetwijfeld revanche willen. Zijn vervanger Diogo Jota kreeg in het restant van de eerste helft de grootste kans, maar tilde een afgemeten voorzet over het vijandelijke doel.

Waar Liverpool in de eerste helft geweldig begon, gold dat voor Chelsea na de pauze. Met Alonso en Pulisic waren er al binnen twee minuten twee grote kansen en luttele seconden later mikte Alonso een vrije trap tegen het houtwerk. Vervolgens richtte Liverpool. Met name Diaz (een keer buitenkant paal) was dreigend, al was Andrew Robertson het dichtst bij de openingstreffer. Zeven minuten voor tijd mikte hij van dichtbij tegen de paal.

Blessure Van Dijk

Zodoende werd het net zoals eerder dit seizoen in de League Cup-finale 0-0 en dus verlengen. De verlenging begon zonder Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger was zodoende de tweede sterspeler van Liverpool die geblesseerd af moest haken. Het was niet duidelijk waarom hij de wedstrijd niet voltooide en of het ernstig was.

In de eerste helft van verlenging was Chelsea, waar Hakim Ziyech was ingevallen, oppermachtig. Liverpool kwam minutenlang niet de eigen zestien uit, maar gaf toch weinig kansen weg. Vlak voor dat de 120 minuten erop zaten, deed Chelsea-trainer Thomas Tüchel nog een opmerkelijke wissel. Hij haalde Ruben Loftus-Cheek naar de kant, terwijl deze pas 13 minuten eerder was ingevallen en duidelijke sporen van een blessure waren er op het eerste gezicht niet. Zo werden het uiteindelijk, net zoals in de League Cup-finale, strafschoppen. Op 27 februari won Liverpool na liefst 24 strafschoppen, toen keeper Kepa Arrizabalaga (nu op de bank) als enige miste.

De eerste misser kwam nu veel vroeger. Cesar Azpilicueta raakte bij de tweede Chelsea-poging de paal. Hoewel Mendy er twee keer aanzat, mocht Sadio Mané even later aanleggen voor de winst in de FA Cup. Dit keer was de aanraking van de doelman wel goed en zo keerde hij de inzet van zijn landgenoot. Hakim Ziyech - die lang moest wachten vanwege een op het veld gegooide fakkel - schoot vervolgens feilloos raak, maar dat deed ook Jota. Oud-Vitessenaar Mason Mount miste vervolgens wel, waardoor Liverpool voor de tweede keer de kans kreeg het te beslissen. Konstantinos Tsimikas (ex-Willem II) klaarde het klusje wel en bezorgde Liverpool zo zijn tweede prijs van het seizoen.