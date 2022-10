’Onverslaanbare’ baanwielrenners krijgen dreun op WK van Australië

Daarmee voorkwamen ze dat het Oranje-trio het record van de Fransen - vijf wereldtitels op rij tussen 1997 en 2001 - evenaarde. De nederlaag had zich al aangekondigd in de kwalificaties en de eerste ronde. Beide keren was Australië al net iets sneller geweest, waarbij Nederland wel de pech had dat het in beide races vanwege onregelmatigheden twee keer moest starten.

Van den Berg nam woensdag de schuld op zich. „Ik was de zwakste schakel. Die gasten hebben het gewoon goed gedaan”, doelde hij op Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, die het verloren terrein op de Australiërs na de eerste ronde niet meer goed konden maken.

Rugproblemen

De tegenvallende openingstijden van Van den Berg hadden een reden. De starter, die het tempo in de eerste van drie ronden bepaalt, was de afgelopen twee maanden drie keer door zijn rug gegaan. „We hebben het stil gehouden en de staf heeft wonderen verricht om mij hier aan de start te krijgen.”

Het ontbreken van een volwaardige vervanger brak de ploeg op. „Maar Roy moet de schuld niet op zich nemen. Dat is nergens voor nodig. Het was voor hem doorbijten”, zei Hoogland, die net als Lavreysen donderdag alweer in actie komt op de teamsprint.

Het Nederlandse trio veroverde de afgelopen vier jaar de wereldtitel en is de regerend olympisch kampioen.

Van der Duin verovert opnieuw WK-zilver op scratch

Maike van der Duin heeft op de openingsdag van de WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines het zilver veroverd op het onderdeel scratch. Net als vorig jaar in Roubaix moest de renster uit Assen alleen de Italiaanse Martina Fidanza voor zich dulden. Het brons ging naar de Britse Jessica Roberts.

Bij scratch rijden de rensters een wedstrijd over 10 kilometer, wat op de baan gelijk staat aan veertig ronden. Van der Duin zette haar sprint vroeg in, meer dan twee ronden voor het einde. „Dat was zeker niet het plan. Het is juist een baan waar je de sprint laat moet inzetten”, vertelde de 21-jarige renster, die op de weg volgend jaar voor Canyon gaat fietsen. „Het was niet ideaal, maar ik ging ervoor. Toen Fidanza voorbij kwam kon ik nog reageren en heb ik eigenlijk de sprint van mijn leven gereden.”

Maike van der Duin (r) in actie op het onderdeel scratch. Ⓒ ANP/HH

Hongerig

Van der Duin was ’s middags al actief geweest op de ploegachtervolging. Daar was ze samen met Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Mylene de Zoete in de kwalificaties goed voor de zesde tijd: 4.17,770. Italië, met oud-wereldkampioene op de weg Elisa Balsamo, was het snelst in 4.11,011. Nederland rijdt donderdag in de eerste ronde tegen Canada en kan nog in aanmerking komen voor het brons.

Van der Duin vindt het fijn, zo’n vol programma. Ze rijdt later in het toernooi ook nog de koppelkoers en het omnium, het onderdeel waarop ze ambities heeft voor de Olympische Spelen. „Ik denk dat het op deze leeftijd een goede investering is zo’n vol programma te rijden. Ik heb nu een medaille, ben blij maar ook nog hongerig.”

Teamsprintsters grijpen naast brons

De Nederlandse teamsprintsters zijn er niet in geslaagd een medaille te veroveren. In de strijd om het brons moesten Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx en Steffie van der Peet het nipt afleggen tegen de vrouwen van Groot-Brittannië: 46,604 tegen 46,596.

In de kwalificaties was het Nederlandse trio nog goed geweest voor de tweede tijd (46,643) achter titelverdediger Duitsland.

De Duitse vrouwen waren ook dit keer de beste. Ze versloegen in de finale het door oud-sprinter Theo Bos gecoachte China in een nieuw wereldrecord: 45,967.