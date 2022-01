Sport Kort: Regels gemengde estafette WK veldrijden nog veranderd om corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Club Brugge kan niet dichterbij koploper Union komen

22.46 uur: Club Brugge is er niet in geslaagd in de Belgische competitie dichterbij Union te komen. De titelverdediger en nummer 2 van de ranglijst kwam op eigen veld tegen de verrassende koploper niet verder dan 0-0. Union houdt daardoor een voorsprong van negen punten.

De formatie van trainer Alfred Schreuder mocht nog niet eens klagen over het gelijkspel. De bezoekers waren vooral voor rust enkele malen dichtbij de openingstreffer.

Vier Nederlanders stonden aan de aftrap. Aan Brugse zijde waren dat Ruud Vormer, Bas Dost en Noa Lang, bij de tegenstander Bart Nieuwkoop.

Regels gemengde estafette WK veldrijden nog veranderd om corona

22.39 uur: Wielrenunie UCI heeft een dag voor de estafettewedstrijd voor gemengde teams bij de WK veldrijden de regels veranderd. Volgens de unie hebben veel renners te maken met een coronabesmetting of quarantaine. Daarom is besloten per team niet zes renners mee te laten doen aan het onderdeel, maar vier.

Per afvaardiging staan vrijdag nu twee mannen en twee vrouwen aan de start. Het onderdeel wordt dit jaar uitgeprobeerd als testevent. Elke renner rijdt een rondje van 3 kilometer en tikt daarna de volgende van het team aan. Door de regelwijziging worden vier rondjes gereden in plaats van de oorspronkelijke zes.

Canada en de VS doen ieder met twee teams mee. België, Tsjechië en Italië allemaal met één. Nederland doet niet mee.

Zaterdag beginnen officieel de WK veldrijden. Onder meer in de Italiaanse ploeg waren de gevolgen van corona al groot. Maandag moest de helft thuisblijven na contact met een besmette veldrijder. Voor Nederland werd al bekend dat Annemarie Worst en Denise Betsema niet afreizen naar de VS. Worst werd afgelopen twee jaar nog tweede.

NOC*NSF gaat sporters voorlichten over grensoverschrijdend gedrag

18.18 uur: Sportkoepel NOC*NSF wil het thema grensoverschrijdend gedrag met voorlichtingssessies onder de aandacht brengen van topsporters. Die zullen gaan over verschillende onderwerpen op het gebied van integriteit in de sport, zoals ook matchfixing en doping. „Het gaat namelijk om verantwoord ontwikkelen om uiteindelijk eervol te presteren”, schrijft de koepel.

Topsporters, en ook aankomende, kunnen eerst kort een digitale cursus krijgen. Daarna volgt met het eigen team een meer inhoudelijke training. „Deze bewustwording zorgt ervoor dat sporters beter in staat zijn om in hun omgeving grensoverschrijdend gedrag te herkennen en bespreekbaar te maken”, aldus NOC*NSF. Ook komt in de sessies aandacht voor plekken waar misstanden gemeld kunnen worden en waar hulp beschikbaar is.

„Om voor de toekomst een goed fundament neer te leggen zie ik deze voorlichting voor (aankomende) topsporters daarom als een goede stap die bijdraagt aan een veilig sportklimaat”, aldus technisch directeur Maurits Hendriks. Sportbonden kunnen de komende jaren een beperkt aantal van deze trainingen kosteloos organiseren.

In verschillende sporten is de afgelopen jaren sprake geweest van misstanden. Zo zijn talrijke turnsters slachtoffer geweest van psychische en ook fysieke mishandeling door coaches. Velen hebben hier tot op de dag van vandaag nog last van. Vorig jaar kwam ook grensoverschrijdend gedrag in het topsportcentrum van de triatlonbond aan het licht.

Kogelstootster Schilder haalt limiet voor WK indoor in Belgrado

17.30 uur: Kogelstootster Jessica Schilder heeft bij een wedstrijd in Tsjechië de limiet gehaald voor de WK indooratletiek. De 22-jarige Volendamse stootte 18,43 meter, verder dan de limiet van 18,30 meter. De WK is in maart in het Servische Belgrado.

Schilder stootte indoor al eens verder dan dit, vorig jaar 18,69 meter in Polen. Ook maakte ze vorig jaar haar debuut op de Olympische Spelen, in Tokio. Ze eindigde als negentiende in de kwalificaties. Dat was te laag om met de beste twaalf in de finale te komen.

De WK indooratletiek in de Servische hoofdstad zijn van 18 tot en met 20 maart. Vier jaar geleden vond de mondiale titelstrijd voor het laatst plaats in Birmingham. De kampioenschappen van 2020 in het Chinese Nanjing werden vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast. Nanjing krijgt het toernooi nu in 2023.

Stroeve start golfer Luiten in Dubai Desert Classic

16.41 uur: Golfer Joost Luiten is stroef begonnen in de Dubai Desert Classic, het tweede lucratieve toernooi van dit jaar op de nieuwe DP World Tour. De Bleiswijker kwam in de eerste ronde tot 73 slagen, 1 boven par. Daarmee bezet hij de gedeelde 71e plaats in de tussenstand.

Darius van Driel en Wil Besseling, de andere twee Nederlanders in het toernooi, deden het nog slechter. Van Driel noteerde 77 slagen (+5), Besseling staat na 17 holes ook op +5. Hij moet zijn laatste hole van de eerste ronde vrijdag afmaken, omdat de toernooileiding de wedstrijd afbrak vanwege de invallende duisternis.

Luiten wist vorige week in het openingstoernooi in Abu Dhabi de cut niet te halen. De zesvoudig toernooiwinnaar is inmiddels op de wereldranglijst buiten de top 300 terechtgekomen. Zijn eerste ronde in Dubai was op zijn minst wisselvallig te noemen met onder meer vier bogeys, een double bogey en vijf birdies.

De Deen Joachim B. Hansen is de leider na de eerste ronde met 65 slagen (-7). Het prijzengeld in de Dubai Desert Classic bedraagt ongeveer 7 miljoen euro.

Raceklasse voor vrouwen W Series slaat circuit Zandvoort over

14.26 uur: De W Series, de eerste raceklasse voor alleen vrouwelijke coureurs, vult ook het komende seizoen weer het bijprogramma van de Formule 1. Op de kalender van 2022 staan acht raceweekeinden gepland, maar het circuit van Zandvoort ontbreekt. Vorig jaar was de W Series wel onderdeel van de Dutch Grand Prix. De Nederlandse Beitske Visser, die vorig jaar als achtste eindigde in het kampioenschap, zal ook dit jaar weer uitkomen in de W Series.

De raceklasse doet vijf nieuwe circuits aan, onder meer die van het onlangs aangelegde circuit rond het Hard Rock-stadion in Miami in de Verenigde Staten. Daar opent de W Series het seizoen (6-8 mei). Circuit de Catalunya in Barcelona, Paul Ricard in Frankrijk, Suzuka in Japan en Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico zijn ook nieuw. Silverstone in Groot-Brittannië, de Hungaroring in Boedapest en Circuit of the Americas in Austin keren terug op de kalender.

„We hebben altijd onze intentie uitgesproken om van de serie een echte wereldwijde beweging te maken en deze kalender is de volgende stap om dat te bereiken”, zei W Series-baas Catherine Bond Muir. „Vorig jaar zijn we een baanbrekend partnerschap aangegaan met de Formule 1 en onze getalenteerde vrouwelijke coureurs hebben bewezen dat ze thuishoren op het grootste podium van de autosport.”

De W Series is bedoeld om een vrouwelijke coureurs de kans te geven op te klimmen naar de Formule 1. Sinds de Italiaanse Lella Lombardi in 1976 is er geen vrouw actief geweest in de koningsklasse.

China met grootste ploeg ooit op Winterspelen Peking

13.21 uur: China doet met liefst 176 sporters mee aan de Olympische Winterspelen in Peking. Het is de grootste ploeg ooit die het land afvaardigt naar het vierjaarlijkse evenement. In alle takken van sport is China aanwezig. De Spelen duren van 4 tot en met 20 februari.

Ook de Chinese ijshockeyploeg is aanwezig. Er bestond lang onzekerheid of de internationale federatie het team wel wilde laten meespelen, omdat het niveau veel te laag was. De IIHF besloot uiteindelijk de Chinese ploeg toch het voordeel van de twijfel te geven.

Wat ook opvalt is het grote aantal buitenlandse coaches in de Chinese equipe. Van de 78 coaches komen er 51 uit een ander land, onder meer Amerika, Canada, Rusland, Frankrijk en Japan.

Bondscoach Ghana ontslagen op verzoek van minister van Sport

10:12 uur Bondscoach Milovan Rajevac van het nationale voetbalteam van Ghana is ontslagen na het echec op de Afrika Cup. De ploeg die vooraf tot een van de favorieten was bestempeld, droop na de groepsfase roemloos af als laatste in de poule. De nederlaag tegen het nietige Comoren was aanleiding voor de Ghanese minister van Sport om het ontslag van de 68-jarige Servische bondscoach te eisen.

De Ghanese voetbalbond (GFA) nam nog even de tijd om erover te vergaderen, maar donderdag viel het definitieve besluit. „Na het lezen van drie rapporten en gesprekken met belangrijke belanghebbenden, heeft de GFA besloten om de relatie met coach Rajevac te beëindigen”, aldus een verklaring.

Rajevac was pas vier maanden in dienst. Hij was al eens eerder bondscoach van Ghana. Hij leidde de nationale ploeg in 2010 nog naar de kwartfinales van het WK.

Booker bezorgt basketballers Phoenix Suns achtste zege op rij

08:00 uur Basketballer Devin Booker heeft Phoenix Suns aan de achtste opeenvolgende zege geholpen in de NBA. Dankzij 43 punten van Booker wonnen de Suns met 105-97 van Utah Jazz.

Booker nam in het eerste kwart liefst 21 punten voor zijn rekening en mede daardoor namen de bezoekers een voorsprong van 21 punten. Chris Paul kwam over de hele wedstrijd tot 21 punten. Aan de zijde van Jazz was Jordan Clarkson met 26 punten het meest trefzeker.

De Suns zijn de koploper in de Western Conference. Utah Jazz, dat vierde staat, heeft de laatste drie duels verloren.