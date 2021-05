Werder Bremen degradeert rechtstreeks, Robert Lewandowski pakt doelpuntenrecord

Werder Bremen wist al vroeg dat het zichzelf niet op eigen kracht zou handhaven. Al in de derde minuut kwam de ploeg op achterstand door Lars Stindl. Marcus Thuram, Ramy Bensebaini en Florian Neuhaus maakten de schade na rust zo groot dat deze iet meer te repareren was. Bremen deed nog wel een aardige poging, maar kwam via Milot Rashica en Niclas Füllkrug niet verder dan 2-4.

Het was afwachten hoe Köln het er in eigen huis vanaf bracht tegen Schalke 04. Lang wist de al gedegradeerde uitploeg, zonder Klaas-Jan Huntelaar, de stand gelijk te houden, maar een twintig minuten voor tijd scoorde Sebastian Andersson. De treffer werd echter geannuleerd na ingrijpen van de VAR. In de slotfase was het alsnog raak. Sebastiaan Bornauw vond het net, waardoor Köln nog mag vechten voor lijfsbehoud.

Lewandowski wacht tot de slotseconden

Kampioen Bayern München had eigenlijk nog maar een echt doel op de laatste speeldag tegen FC Augsburg: Robert Lewandowski het doelpuntenrecord in de Bundesliga laten pakken. De Pool stond na vorige week al gelijk met Gerd Müller op veertig treffers en moest er nog eentje bij maken om alleen eigenaar te zijn.

Bayern München scoorde er als team in ieder geval flink op los. De eerste treffer van Der Rekordmeister was van Jeffrey Gouweleeuw, die zijn eigen doelman verschalkte. Vervolgens scoorden Serge Gnabry, Joshua Kimmich - met een heerlijke knal - en Kingsley Coman voor rust. Maar Lewandowski bleef absent op het scorebord. Datzelfde gold overigens voor Daniel Caligiuri, die namens de bezoekers een strafschop miste. Na rust scoorde Augsburg tweemaal met Andre Hahn en Florian Niederlechner. Lewandowski slaagde er echter niet in, totdat hij in de allerlaatste minuut de rebound na een schot van Leroy Sané alsnog verzilverde en zo zijn 41e maakte.

Bielefeld helemaal veilig

Arminia Bielefeld stelde op de laatste speeldag klassenbehoud veilig. De club won de uitwedstrijd bij VfB Stuttgart (0-2) met dank aan doelpunten van Fabian Klos en Ritsu Doan. Mike van der Hoorn mocht invallen bij Bielefeld. Michel Vlap bleef op de bank.

