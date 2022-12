Vivianne Miedema: ’Als er een wonder gebeurt, sta ik er misschien’

Video

Linda de Mol reageert voor het eerst op succes Noa Vahle

Linda de Mol blikt in haar laatste editorial van het jaar terug op het afgelopen bewogen jaar. Naast veel dieptepunten was er ook een lichtpunt in haar jaar: het grote succes van dochter Noa Vahle op het WK in Qatar. Verslaggever Jordi Versteegden weet hoe trots Linda hierop is.