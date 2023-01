Premium Het beste van De Telegraaf

Engelse media ’Weghorst speelde behoorlijk tegen Arsenal, hij werkte hard’

Wout Weghorst (rechts) om de bal met Arsenal-verdediger Ben White. Ⓒ ANP/HH

Opnieuw voldoendes in de Engelse media voor het spel van Wout Weghorst in de topper van Manchester United tegen koploper Arsenal. Lange tijd leek de partij op een 2-2-gelijkspel af te stevenen, maar Eddie Nketiah gaf de Mancunians in de slotfase alsnog de genadeklap.