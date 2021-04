Indrukwekkende Annemiek van Vleuten (38) pakt tien jaar na dato weer zege in Ronde van Vlaanderen

13 km voor de meet viel Van Vleuten met een fraaie krachtsinspanning aan op de beklimming van de Paterberg. Het was zo zwaar, dat ze zelfs even een hekje vast moest pakken in de beklimming. De groep waaruit ze wegsloop keek spartelend toe.

Longo-Borghini, Anna van der Breggen, Cavalli en Brennauer zaten in deze achtervolgingsgroep. Van Vleuten kreeg amper een marge van tien seconden. Maar de achtervolgers werkten niet goed samen, terwijl Van Vleuten maar door bleef beuken. Het resulteerde in een verdiende en evenzo fraaie zege voor de Nederlandse.

De Duitse Lisa Brennauer sprintte achter Van Vleuten naar de tweede plaats, voor de Australische Grace Brown. Ook Demi Vollering (vijfde) en wereldkampioene Anna van der Breggen (achtste) finishten in die groep.

Van Vleuten had woensdag al de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen gewonnen. Dat was haar eerste zege in het shirt van Movistar, haar nieuwe Spaanse werkgever.