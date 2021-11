AZ-speler Vangelis Pavlidis genomineerd voor Puskás Award met goal na fenomenale slalom

De Griek kreeg vlak voor rust op zo’n 25 meter van het doel de bal en begon daarna aan een slalom langs heel wat spelers van Fortuna. Pavlidis maakte het vervolgens prachtig af. Hij leidde Willem II zo naar een 2-1-overwinning, waardoor de Tilburgers zich veilig speelden.

Pavlidis behoort tot de elf genomineerden voor de Puskás Award. De Griek, die Willem II afgelopen zomer verruilde voor AZ, heeft concurrentie van onder anderen Riyad Mahrez (Manchester City) en Erik Lamela (Tottenham Hotspur). De Colombiaan Luis Díaz werd genomineerd met een doeltreffende omhaal op de Copa América tegen Brazilië en de Tsjech Patrik Schick dingt mee met het doelpunt dat hij vrijwel vanaf de middenlijn op het EK maakte tegen Schotland. De mondiale voetbalfederatie FIFA nomineerde ook drie doelpunten van vrouwen.

Voetbalfans kunnen op hun favoriete goal stemmen via de website van de UEFA. Die stemmen tellen voor de helft mee, de andere helft komt van een internationale jury bestaande uit oud-voetballers. De Puskás Award wordt op 17 januari uitgereikt tijdens het FIFA-gala The Best, samen met de prijzen voor onder meer de beste voetballer en voetbalster ter wereld van 2021.

De award voor het mooiste doelpunt is vernoemd naar de Hongaar Ferenc Puskás, oud-speler van Real Madrid.