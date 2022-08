Ten Hag na blamage: ’Heel erg, we hebben iedereen laten vallen’

Ten Hag spaarde zijn elftal evenmin. „Het was wel een verrassing voor me dat we zo slecht begonnen. Na 35 minuten hadden we vier doelpunten tegen, dat is ongelooflijk. In de rust had ik eigenlijk iedereen kunnen wisselen. Ik vind het ook heel erg voor onze fans. Ze doen echt alles om ons te steunen en wij hebben iedereen laten vallen.”

De Gea trekt boetekleed aan

Doelman David de Gea was eerlijk in zijn reactie. „Ik denk dat mijn fouten het elftal vandaag de drie punten hebben gekost.” Vooral bij de eerste tegentreffer beging de Spanjaard een blunder. „We moeten elkaar nu blijven steunen en hard werken. Natuurlijk weten we dat het beter kan, dat is in de voorbereiding op het seizoen gebleken. Nu moeten we dat niveau ook in de competitie zien te halen. Sommige teams krijgen een doelpunt tegen en winnen vervolgens met 5-1. Dat zit er bij ons momenteel niet in.”

Volgens oud-speler Gary Neville is het onwaarschijnlijk dat United op korte termijn veel beter wordt. „Het is heel gemakkelijk om dit elftal te verslaan. Zet een goede organisatie neer, werk hard en je bent er.”

