Verstappen slechts 14e na momentje met Grosjean

Max Verstappen moest het ’s middags doen met een veertiende plaats. Ⓒ REUTERS

Na een eerste plaats in de eerste vrije training kwam Max Verstappen vrijdag in de tweede sessie in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië niet verder dan een veertiende plek. De Nederlander werd tijdens zijn snelle ronde gehinderd door Romain Grosjean.