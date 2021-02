Joris van Gool verbetert eigen Nederlands record op 60 meter

„De race was goed, jammer dat iemand in de finale een valse start maakte, want mijn eerste start was nóg beter. Ik ben klaar voor meer wedstrijden, deze week nog in Liévin, dan Lodz, de NK Indoor en natuurlijk de EK Indoor begin maart in Torun.” Van Gool verraste twee jaar terug in Glasgow tijdens de laatste EK Indoor met een bronzen medaille op de korte sprint.

’Opmaat naar meer’

Bart Bennema, die samen met Rogier Ummels de coaching van Van Gool verzorgt, reageert verheugd. „Ik wist dat hij goed was. Vorige week ging het in Gent nog wat stroef, maar met een tijd in de finale van 6.62 zat hij toen toch al niet ver af van het Nederlands record. Zijn race nu was goed, een snelle opening en helemaal doortrekken tot op de streep. Zo’n Nederlands record is klasse, gewoon je hoofd koel houden. Dit is denk ik een opmaat naar meer. Ik hoop dat hij op de EK zijn beste niveau kan laten zien.”

Van Gool zou aanvankelijk zondag in Apeldoorn starten, maar die wedstrijd werd vanwege code rood van de kalender gehaald. „Joris was al in Apeldoorn en is zaterdagmiddag vóór de sneeuw naar Dortmund gereden. Zijn manager had te elfder ure een startplek voor hem geregeld.”