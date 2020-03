Olympische vlam ontstoken tussen alle perikelen door

Dat gebeurde in het Griekse Olympia, waar tijdens een sobere ceremonie geen publiek aanwezig was.

Voor het eerst droeg een vrouw als eerste de olympische fakkel, die na een zevendaagse estafette door Griekenland wordt overgedragen aan vertegenwoordigers van Tokio 2020.

Volgens de huidige planning gaat de fakkelloop daarna verder in Japan, dat de vlam op 19 maart overhandigd krijgt. De tocht eindigt op 24 juli in het Olympisch Stadion van Tokio, waar die dag de Spelen beginnen.

Bij de overhandiging van volgende week zijn geen kinderen aanwezig. Het was de bedoeling dat 140 kinderen een rol zouden krijgen bij de ceremonie. Een dag later zouden 200 kinderen aanwezig zijn bij de aankomst van de vlam in Japan.