PSV stelt orde op zaken in Kopenhagen en gaat verder in Conference League

De thuisploeg zat erbij als de zeemeermin op de rots in de haven. Geen moment kon de Deense ploeg zich oprichten tegen PSV, dat niet dezelfde fouten maakte als in de eerste helft van het thuisduel.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

PSV trad in het stadion Parken aan in de formatie, die in Eindhoven bij het begin van de tweede helft aan de aftrap stond. Met uitzondering dan van Olivier Boscagli die, terug van een blessure, de plek in de defensie van Armando Obispo overnam. Maar dus met spits Eran Zahavi en Ritsu Doan, die Joey Veerman en Noni Madueke op de bank hielden.

In die samenstelling zette PSV de Deense tegenstander meteen behoorlijk onder druk. Van het geweldige spel van Kopenhagen in de eerste helft in Eindhoven was niets terug te zien. De ploeg verbaasde daar de eigen aanhang en had volgens de volgers van Kopenhagen nog nooit zo goed gespeeld.

Zover liet PSV het deze keer niet komen. De Eindhovenaren voelden zich bovendien gesteund door een vroege goal van Zahavi. Daar ging aardig voorbereidend werk van Erick Gutiérrez en Mario Götze aan vooraf. Maar de inzet van de Israëliër was houdbaar voor doelman Karl-Johan Johnsson, die de zieke eerste keeper Grabara verving. De manier waarop die over de bal dook verried een verleden in de eredivisie, waar veel keepers dat soort capriolen uithalen. Johnsson kwam een seizoen uit voor NEC.

Mauro Junior (r) probeert Pep Biel van zich af te houden. Ⓒ ANP / EPA

De Eindhovenaren beleefden maar een benauwd moment toen doelman Joël Drommel een hoge bal losliet. Maar uit een voorzet van Philipp Max tikte Mario Götze nog voor de pauze de 0-2 binnen. Dat gebeurde nadat hij in het duel met FC Utrecht een helft rust had gekregen. Als de belasting wat minder is kan Götze, die graag nog eens de Champions League zou winnen, zo nu en dan nog excelleren.

De Conference League lijkt een reëler doel voor de Duitser, die nog vijf duels van zo’n triomf verwijderd is. PSV overklaste Kopenhagen bij vlagen, dat geluk had dat Cody Gakpo na een knappe actie voor de rust de lat raakte. Naarmate de wedstrijd vorderde. sloop er steeds meer frustratie in de Deense ploeg. Denis Vavro raakte Gakpo vol op de toch al zo kwetsbare enkel. Hij ontsnapte aan rood. Behalve de aanvoerder van PSV was er nog een slachtoffer. Erick Gutiérrez kreeg geel wegens protesteren en is daardoor voor de kwartfinale geschorst.

Met Joey Veerman als vervanger voor Gakpo, die eerder tot twee keer toe wegens enkelproblemen een serie wedstrijden miste, ging PSV verder. Een prachtige aanval over vier schijven maakte aan alle Deense illusies een einde. Daar was Veerman bij betrokken. Götze zette de aanval op, die via Veerman en Doan in de voeten van Zahavi belandde. Die kwam tot zijn zesde goal in de laatste vijf wedstrijden en leidde het feest bij de duizend meegereisde fans in. Een paar minuten nadat hij ingevallen was, zorgde Madueke zelfs voor de 0-4.