Volleybalsters hebben op WK ook geen kind aan Kameroen

Oranje begon overtuigend in het Arnhemse Gelredome. De eerste set werd met een ruim verschil gewonnen: 25-11. Het krachtsverschil in de tweede set was net zo groot. Het werd alleen niet in uitdrukking gebracht in de cijfers: 25-20.

In de derde set was er van noemenswaardige tegenstand van Kameroen geen sprake. De ploeg van bondscoach Avital Selinger maakte het vakkundig af met 25-13.

Bekijk ook: Volleybalsters Oranje starten WK met simpele zege op Kenia

Met twee overwinningen zijn de volleybalsters al vrijwel zeker van een plek in de tweede ronde.

Komende week volgen er nog groepswedstrijden tegen Puerto Rico (woensdag), België (vrijdag) en Italië (zondag). De eerste vier landen van de vier poules plaatsen zich voor de tweede ronde.