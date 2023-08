VIDEO Fitte Clarence Seedorf (47) verklapt geheim na wereldgoal in benefietduel

Teams samengesteld door Arsenal-back Oleksandr Zinchenko en voormalig stervoetballer Andriy Shevchenko namen het tegen elkaar op op Stamford Bridge in Londen. De 47-jarige Seedorf begon in de basis bij Team Shevchenko.

Met een geweldige knal verraste Seedorf oud-Arsenal-doelman Jens Lehmann. Mark Noble maakte namens Team Zinchenko de 1-0.

Geheim

Na afloop vertelde Seedorf tegenover ESPN hoe hij de goal beleefde. „Op een speciale dag gebeuren speciale dingen. Ik wist op dat moment al dat er iets ging gebeuren. Het is altijd geweldig om mee te mogen helpen voor het goede doel.”

Om vervolgens zijn geheim te verklappen: hoe blijft hij zo fit op zijn 47e? „Het is beter om jezelf fit te houden, dan om steeds opnieuw weer fit te worden”, zegt hij filosofisch. „Dat is veel moeilijker. Dus ik probeer mezelf fit te houden. Het is een mindset, een levensstijl. Ik hou van het spelletje en wil graag gezond blijven en ervan genieten.”