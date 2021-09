Dylan van Baarle verbaast zichzelf met WK-zilver: ’Drie weken geleden kon ik niet eens lopen’

Van Baarle (29) viel in de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje, reed nog een paar dagen met pijn tot een scheurtje in zijn bekken werd geconstateerd. „Ik heb vijf dagen op de bank gelegen. Ik mocht niet lopen, maar dat kon ik ook niet. Het was zwaar, maar ik ben altijd vertrouwen blijven houden dat ik het WK zou halen. Net als Koos Moerenhout, de bondscoach. We hebben hard gewerkt om terug te komen. Maar het WK had niet vijf dagen eerder moeten zijn.”

Julian Alaphilippe bleek in Leuven en klasse apart. Achter de Fransman sprintte Van Baarle in een groepje van vier naar de tweede plaats, goed voor de eerste medaille voor Oranje in de wegrace bij de mannen sinds 1997. Toen pakte Leon van Bon het brons in San Sebastian.

„Dit is dus best bijzonder”, concludeerde Van Baarle na de tweede huldiging, in het centrum van Leuven. „Julian was de sterkste. Hij viel een aantal keren aan en uiteindelijk konden wij niet meer volgen.” Het was een uitval uit een groep van zeventien, waarin Van Baarle reed met zijn kopman Mathieu van der Poel. Die voelde zich niet goed genoeg om Van Baarle in een dienende rol te dwingen. „Mathieu zei: ga maar mee als iemand aanvalt. Dan kan ik mijn benen sparen.”

Achter Alaphilippe belandde Van Baarle in een groep met de Deen Michael Valgren, de Amerikaan Nelson Powless en de Belg Jasper Stuyven. „Ik wist dat ik niet de snelste was, maar na zo’n lange koers wordt het ook vaak een andere sprint.” Het leverde hem verrassend zilver op. „Ik kon het eigenlijk niet geloven. Het is super speciaal om op het podium te staan op een WK. Als jongen keek ik altijd van start tot finish. Het is een droom die uitkomt. Zeker met die val in de Vuelta in mijn achterhoofd. Ik vreesde dat ik hier helemaal niet zou zijn.”

Van der Poel is toch wel trots op achtste plaats op WK

Mathieu van der Poel zocht niet naar excuses na zijn achtste plaats op het WK op de weg in België. „Nee, het lag niet aan mijn rug”, zei hij direct aan de finish in Leuven voor de camera van de NOS. „Iedereen voelt na zo’n zware race zijn rug wel een beetje. Alaphilippe was gewoon de allerbeste.”

Van der Poel besliste afgelopen maandag pas dat hij van start zou gaan bij het WK. „Dat kwam ook door de sfeer hier en al dat publiek. Het was indrukwekkend. Maar Alaphilippe was ook indrukwekkend. Hij is de verdiende kampioen.”

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP/HH

Van der Poel baalde dat hij zich vanwege een rugblessure niet optimaal op het WK had kunnen voorbereiden. „De voorbereiding was echt beperkt. Ik heb geen verstoppertje gespeeld, zoals sommige mensen dachten. Maar ik ben toch trots op mijn plaats in de top 10. Op naar Parijs-Roubaix.”

Van der Poel was blij met de tweede plaats van Dylan van Baarle. „Hij vroeg in de finale nog of hij voor mij moest rijden. Maar ik zag dat hij goed was.”

Bondscoach Moerenhout ziet vertrouwen in Van Baarle beloond

Bondscoach Koos Moerenhout constateerde zondag in de wegrace bij de WK wielrennen dat hij „als altijd” had kunnen bouwen op Dylan van Baarle. De Zuid-Hollander, normaal rijdend voor Ineos, bekroonde een sterk optreden in Leuven met het zilver achter de ongenaakbare Fransman Julian Alaphilippe.

De doelstelling was goud met Mathieu van der Poel, maar Moerenhout toonde zich na een spectaculaire wedstrijd tevreden met het resultaat. „Natuurlijk rijd je om te winnen met een Mathieu, met Bauke (Mollema) en met Dylan. Je hoopt met een aantal mensen in de finale te komen, hoe klein de kans ook is dat je voor de overwinning rijdt.”

Van der Poel was nog niet op zijn best na een val op de Olympische Spelen en werd achtste. Ook Van Baarle had een verre van perfecte voorbereiding na een buiteling in de Ronde van Spanje die hem dwong op te geven. Moerenhout: „Zeker als je ziet hoe hij er drie weken geleden bij zat is dit een geweldig resultaat voor Dylan. Mooi dat hij dit meemaakt. Vorig jaar op de WK van Imola twijfelde hij ook en moesten we hem overhalen. Toen was hij toch onze tweede man. Elk kampioenschap dat hij erbij was kon je altijd op hem bouwen. Hij verdient ons vertrouwen.”