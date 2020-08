Wout van Aert laat Jumbo-Visma juichen in Strade Bianche

De 25-jarige Van Aert versnelde op ongeveer elf kilometer van de finish uit een kopgroep met verder ook Alberto Bettiol (EF Pro Cycling), Jakob Fuglsang (Astana), Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) en Davide Formolo (UAE-Team Emirates).

Schachmann en Formolo zetten na de demerrage van Van Aert nog wel de achtervolging in, maar het gat werd uiteindelijk alleen maar groter. Formolo won de sprint om de tweede plek.

Van Aert reed in Siena zijn tweede koers sinds hij vorig jaar in de Tour de France een horrorblessure opliep. Tijdens een tijdrit kwam hij toen in aanraking met een dranghek, waarbij hij een vleeswond en beschadigd spierweefsel in zijn rechterbovenbeen opliep.

Van Aert eindigde de afgelopen twee jaar tekens als derde in de Strande Bianche. De coureurs werden zaterdag gegeseld door de zon. De temperaturen in Toscane liepen op tot bijna veertig graden Celsius.

Mathieu van der Poel

De Nederlandse troef Mathieu van der Poel moest al ver voor de finale lossen. De kopman van Alpecin-Fenix nam voor het eerst deel aan de Italiaanse wielerkoers.

Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten won eerder op de dag de vrouweneditie. De 37-jarige Nederlandse wereldkampioene deed dat na een indrukwekkende inhaalrace in de 136 kilometer lange koers. Van Vleuten heeft nu alle vijf de wedstrijden waar ze dit jaar aan meedeed gewonnen.