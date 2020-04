FOX Sports snel in overleg met alle betrokkenen

Het duel tussen FC Groningen en PSV op 8 maart was het laatste Eredivisie-duel. Ⓒ ANP

FOX Sports wacht nog even de formele bevestiging van de KNVB af dat de Eredivisie echt niet meer wordt hervat. De sportzender gaat vervolgens in gesprek met alle betrokkenen over de gevolgen en de stappen voorwaarts, zo laat een woordvoerder weten.