Gevoel van trots ver te zoeken bij Mathieu van der Poel na tweede plaats in ’De Ronde’

Mathieu van der Poel baalt na afloop. Ⓒ ANP/HH

OUDENAARDE - Mathieu van der Poel kon eigenlijk niet verliezen. Het 26-jarige wielerfenomeen had zijn snelle benen al zo vaak geëtaleerd, om daarna zijn armen in de lucht te steken, of he-le-maal kapot van zijn fiets te vallen. Een sprint-a-deux met Kasper Asgreen in de Ronde van Vlaanderen is negen van de tien keer prijs voor Van der Poel, maar hoe verrassend ook, dit keer moest de Nederlands kampioen het hoofd buigen. „Dit gaat nog even blijven hangen, maar Asgreen verdient het”, was Matje een sportief verliezer.