Renault en Ferrari stemmen niet in met voorstel Red Bull Racing

Het team van Max Verstappen zet in op het overnemen van de motoren van de huidige leverancier Honda, dat er na volgend jaar mee stopt. Volgens Red Bull is het echter niet mogelijk om op die manier verder te gaan als het huidige reglement niet wordt bevroren, totdat de nieuwe krachtbronnen worden ingevoerd in de Formule 1. Dat heeft alles te maken met de hoge kosten wat betreft het ontwikkelen van de huidige motoren.

Ferrari-CEO Louis Camilleri liet al weten weinig te zien in het voorstel van Red Bull. En Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt tegen Motorsport.com: „Als je het mij zes maanden had gevraagd, hadden wij met het oog op kostenbesparing een bevriezing geaccepteerd. Maar Red Bull en Honda waren toen juist tegen en we hebben het geaccepteerd. Sindsdien zijn we heel druk geweest met het werken aan de motor van 2022. Mijn positie is verschillend met zes maanden geleden. Nu ben ik tegen het bevriezen van de motoren. We zullen het niet accepteren.”

De houding van Renault en Ferrari komt niet als een verrassing voor Red Bull. Teambaas Christian Horner stelde al dat hij hoopt dat de FIA ingrijpt, met het oog op het huidige kostenplaatje, en stelde voor om het nieuwe reglement (vanaf 2026) naar voren te halen. Dat de derde leverancier Mercedes wél aangaf om mee te gaan in het voorstel van Red Bull, snapt Horner eveneens als geen ander. „Zij hebben de sterkste motor, dus ze zullen het ook prima vinden als het reglement voor de komende twintig jaar wordt bevroren…”

