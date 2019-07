Teunissen zet knop om na kwijtraken gele trui

Mike Teunissen en zijn vader Ⓒ De Telegraaf

ÉPERNAY - Mike Teunissen boog het hoofd over zijn stuur, nadat hij zich realiseerde dat hij zijn abonnement als geletruidrager van de Tour de France niet voor een derde dag had verlengd. In de champagnestad Épernay bleef de kurk op de fles, maar waren er volop schouderklopjes, complimenten en knuffels. In alle hectiek reed hij naar vader Martin toe, die zoonlief innig omhelsde. „Ik heb gezegd dat ik trots op hem ben”, liet pa Teunissen weten. „En Mike feliciteerde me met mijn verjaardag.”