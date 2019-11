Historisch succes voetballers Suriname

Sinds de start van de Gold Cup in 1991 wist Suriname zich nog nooit te kwalificeren. Wel nam het Zuid-Amerikaanse land tweemaal deel aan voorgangers van de Gold Cup, in 1960 en 1977, zonder heel succesrijk te zijn.

Kwalificatie voor de Gold Cup is een mooi succes voor bondscoach Dean Gorré, die sinds zijn aantreden in 2018 de grote aanjager is geweest voor het op een hoger niveau brengen van het Surinaams elftal. Gorré is intensiever gaan trainen met jonge talenten uit Suriname, maar heeft ook voortdurend gelobbyd bij de politiek om een oplossing te vinden voor de Surinaams-Nederlandse profs, die voor de ’Natio’ willen spelen. Die is gevonden in de vorm van een zogenaamd zakenpaspoort.

Nigel Hasselbaink van het Israëlische Hapoel Beer Sheva, die afgelopen week bij de 4-0 zege op Dominica zijn debuut maakte, is de eerste die volgens de nieuwe regeling voor Suriname is gaan spelen. Kelvin Leerdam heeft inmiddels ook een aanvraag lopen, terwijl diverse andere Surinaams-Nederlandse profs hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een interlandcarrière in het land van hun ouders of grootouders.