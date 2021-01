Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Fortuna Sittard stuurt Poolse huurling Jach terug

09:15 uur Fortuna Sittard heeft afscheid genomen van Jaroslaw Jach. De Poolse verdediger werd in oktober vlak voor het sluiten van de zomerse transfermarkt voor een jaar gehuurd van Crystal Palace, maar hij kwam bij de Limburgers amper aan voetballen toe. De 26-jarige Jach speelde drie wedstrijden in de Eredivisie, waarvan twee als basisspeler.

„Helaas is de samenwerking niet gelopen zoals vooraf beoogd”, zegt technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard. „Voor de ontwikkeling van Jaroslaw is belangrijk dat hij minuten blijft maken, daar was in Sittard weinig uitzicht op. Beide partijen hebben daarom in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan.”