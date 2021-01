Van de Zandschulp naar tweede kwalificatieronde Australian Open, Schoofs uitgeschakeld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Julen Lopetegui langer bij Sevilla

16.41 uur: Coach Julen Lopetegui heeft zijn contract bij Sevilla verlengd. De 54-jarige Spanjaard tekende bij tot medio 2024. Hij is sinds de zomer van 2019 werkzaam bij de club van de Nederlanders Luuk de Jong en Karim Rekik. Zijn oude contract had een looptijd tot medio 2022.

Onder Lopetegui won Sevilla vorig seizoen de Europa League. In 79 wedstrijden in alle competities behaalde hij met zijn ploeg een winstpercentage van ruim 58 procent. Daarmee is hij tot dusver de succesvolste trainer van de club uit Zuid-Spanje.

De trainerscarrière van Lopetegui was in oktober 2018 nog op een dieptepunt beland. De oud-doelman werd na een dienstverband van amper twee maanden op non-actief gezet bij Real Madrid. Een dramatische nederlaag tegen Barcelona (5-1) was de directe aanleiding voor zijn snelle vertrek.

Voor Lopetegui was dat destijds het tweede ontslag in nog geen vijf maanden tijd. In juni 2018 moest hij vlak voor het begin van het WK in Rusland opstappen als bondscoach van Spanje wegens zijn heimelijke akkoord met Real Madrid, waarmee hij een doorlopend contract bij de Spaanse voetbalbond tot medio 2020 negeerde.

Bij Sevilla heeft Lopetegui zijn loopbaan alsnog een positieve wending kunnen geven. Na de thuiszege zaterdag tegen Real Sociedad (3-2) staat de club in de subtop, met nog een aantal inhaalduels te spelen. Sevilla is dit seizoen ook nog actief in de Champions League en het Spaanse bekertoernooi.

Skiën: Lauberhornrennen gaat door ondanks toename coronabesmettingen

16.38 uur: De Lauberhornrennen, een van de beroemdste afdalingen in de wereldbeker ski, gaat volgend weekeinde door. Dat hebben de autoriteiten van het Zwitserse kanton Bern en de internationale skifederatie FIS besloten.

De zorgen over het doorgaan van de wedstrijd in Wengen groeiden na een forse toename van het aantal besmettingen met het coronavirus in het gebied. Engelse toeristen hadden de besmettelijke variant in het skigebied binnengebracht. Vooral de FIS is bevreesd voor een besmettingsgolf, omdat dan mogelijk ook de WK ski in februari in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo in gevaar komt.

In een videoconferentie stelden de autoriteiten en de FIS de skiërs gerust. De Lauberhornrennen kan dankzij aangescherpte hygiënemaatregelen doorgaan. De afdaling is vanwege zijn lengte (4,5 kilometer) een van de zwaarste in de wereldbekercyclus. De Zwitser Beat Feuz won vorig jaar.

Voetbal: Axel Witsel maanden aan de kant met gescheurde achillespees

16.42 uur: De Belgische voetballer Axel Witsel moet komende zomer mogelijk het EK missen. De middenvelder van Borussia Dortmund heeft een gescheurde achillespees opgelopen en staat volgens de medische staf van zijn Duitse club "de komende maanden" aan de kant. De bijna 32-jarige Witsel raakte zaterdag geblesseerd tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen RB Leipzig (1-3).

De Belg liep die ernstige blessure aan zijn linkeronderbeen op zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Witsel verliet strompelend het veld, ondersteund door twee fysiotherapeuten van Dortmund. "De hele BVB-familie duimt voor een zo snel mogelijke terugkeer van Axel", schrijft de club op Twitter. Witsel, die al ruim honderd interlands speelde voor de 'Rode Duivels', is een vaste waarde bij Dortmund en in de nationale ploeg.

Dortmund, de huidige nummer 4 van de Bundesliga, heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League, waarin Sevilla de tegenstander is. Het nationale elftal van België staat al geruime tijd aan kop van de wereldranglijst en behoort tot de favorieten op het EK van komende zomer.

Veldrijden: Wout van Aert pakt vierde Belgische titel met overmacht

16.29 uur: Wout van Aert is voor de vierde keer Belgisch kampioen veldrijden geworden. De wielrenner van Jumbo-Visma veroverde de titel met overmacht op het parcours in Meulebeke. Toon Aerts greep op ruime afstand zilver. Het brons was voor Michael Vanthourenhout.

Van Aert rukte meteen na de start al op naar voren en sloeg in de tweede ronde een gat met titelverdediger Laurens Sweeck, die de kop had gepakt. Een ronde later liet de Belg, die al drie keer wereldkampioen veldrijden werd, Sweeck achter zich.

De voorsprong van de renner van Jumbo-Visma was al snel zo'n 20 seconden. Achter hem kwamen Aerts en Vanthourenhout, die zich had terug geknokt na oponthoud bij de start, nauwelijks dichterbij. Aerts finishte op 20 seconden en Vanthourenhout op 40 seconden.

De Nederlandse kampioenschappen veldrijden, die ook voor dit weekend gepland stonden in Zaltbommel, gingen niet door vanwege de strenge coronamaatregelen. In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum alsnog een NK kan worden gehouden. De WK staan gepland voor eind januari in het Belgische Oostende.

Tennis: Botic van de Zandschulp naar tweede kwalificatieronde Australian Open, Bibiane Schoofs uitgeschakeld

16.03: Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van de Australian Open. De nummer 156 van de wereld was in Doha (Qatar) met 3-6 6-1 6-4 te sterk voor de Italiaan Lorenzo Musetti, de mondiale nummer 129.

Musetti won in 2019 het juniorentoernooi van de Australian Open en is de voormalig nummer 1 bij de jeugd. Hij was als dertiende geplaatst in de kwalificaties.

In de tweede kwalificatieronde neemt Van de Zandschulp (25) het op tegen de Argentijn Andrea Collarini of de Braziliaan João Menezes.

Bibiane Schoofs bleef in het kwalificatietoernooi bij de vrouwen in de eerste ronde steken. Ze moest met 6-3 7-6 (6) haar meerdere erkennen in de Chileense Daniela Seguel.

Het kwalificatietoernooi voor de mannen wordt in Doha afgewerkt, de vrouwen proberen zich in Dubai te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De kwalificaties worden niet in Melbourne gespeeld in verband met de strenge quarantainemaatregelen in Australië. Het hoofdtoernooi in Melbourne begint pas op 8 februari.

Skiën: Marco Schwarz na skizege Adelboden nieuwe leider wereldbeker slalom

15.43 uur: Marco Schwarz heeft de slalom in het Zwitserse Adelboden gewonnen en is de nieuwe leider in het wereldbekerklassement van deze alpinediscipline. Hij nam de eerste plek over van de Duitser Linus Strasser, die als tweede eindigde in Adelboden. De derde plek was voor de Brit Dave Ryding.

Schwarz profiteerde vooral van de slechte tweede manche van Clément Noël. De Fransman was de snelste in de eerste run, maar verknalde zijn tweede. Schwarz zette in de eerste heat de vierde tijd neer en de tiende in de tweede, maar met een totaaltijd van 1.52,69 was hij toch de beste van allemaal. Voor de Oostenrijker was het de derde WB-zege in zijn carrière.

De Zwitserse Lara Gut-Behrami schreef de super-G in het Oostenrijkse Sankt Anton op haar naam. Het was haar eerste WB-zege van deze winter en de 27e in haar carrière. Ze klokte 1.17,82 en was 0,16 seconde sneller dan de Italiaanse Marta Bassino. De Zwitserse Corinne Suter, die vorig seizoen de wereldbeker in deze snelheidsdiscipline veroverde, werd derde op 0,20. Gut nam door haar zege ook de leiding in de WB-stand op de super-G.

Waterpolo: Nederlandse dames zonder Kitty Lynn Joustra naar olympisch kwalificatietoernooi

15.36 uur: De Nederlandse waterpolosters moeten zich zonder Kitty Lynn Joustra zien te plaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio. De 22-jarige Joustra brak afgelopen week bij de training een pink en kan daarom niet mee naar Italië voor het olympisch kwalificatietoernooi (OKT).

Bondscoach Arno Havenga heeft dertien speelsters geselecteerd voor het toernooi dat van 19 tot en met 24 januari wordt gehouden in Triëst. Acht landen strijden daar om twee tickets voor de Spelen. De waterpolosters zitten vanaf maandag in een 'bubbel' in Zeist. Ze trainen daar in het KNZB-zwembad en verblijven in het nabijgelegen complex. Ook in Triëst verblijven de deelnemende teams in een bubbel.

De selectie van Oranje bestaat uit Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Sabrina van der Sloot, Vivian Sevenich, Simone van de Kraats, Iris Wolves, Maartje Keuning, Dagmar Genee, Maud Megens, Bente Rogge, Joanne Koenders, Ilse Koolhaas en Debby Willemsz. Maud Koopman en Nina ten Broek gaan als reserves mee naar Triëst.

Veldrijden: Twaalfde Belgische titel veldrijden op rij voor Sanne Cant

14.47 uur: De Belgische Sanne Cant kan de Nederlandse veldrijdsters deze winter amper partij bieden, maar ze is haar landgenotes nog altijd de baas. De 30-jarige Antwerpse won op een glibberig parcours in Meulebeke voor de twaalfde keer op rij de Belgische titel in het veldrijden.

Cant nam vanaf de start het initiatief in de cross en reed praktisch de hele wedstrijd alleen aan de leiding. Lotte Kopecky kwam nog even gevaarlijk in de buurt, maar gaf uiteindelijk op en nam genoegen met zilver. Alicia Franck pakte het brons.

Ruim 80 procent van Japanners tegen doorgaan Spelen

12:15 uur Het draagvlak in Japan voor het doorgaan van de Olympische Spelen wordt steeds minder. Bij een telefonische peiling van het Japanse persbureau Kyodo News bleek dat ruim 80 procent van de ondervraagden vindt dat het mondiale sportevenement komende zomer niet gehouden moet worden.

Zo'n 35 procent antwoordde dat de Spelen van Tokio helemaal geschrapt moeten worden, volgens 44,8 procent van de ondervraagde Japanners is het beter om het evenement opnieuw uit te stellen. Het is niet bekend hoeveel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek.

De Spelen van Tokio zijn met een jaar verschoven vanwege de coronapandemie. Zowel de Japanse autoriteiten als het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben al gezegd dat opnieuw uitstellen niet mogelijk is. Beide partijen werken er hard aan om de Spelen komende zomer mogelijk te maken.

Voetbal: Fortuna Sittard stuurt Poolse huurling Jach terug

09:15 uur Fortuna Sittard heeft afscheid genomen van Jaroslaw Jach. De Poolse verdediger werd in oktober vlak voor het sluiten van de zomerse transfermarkt voor een jaar gehuurd van Crystal Palace, maar hij kwam bij de Limburgers amper aan voetballen toe. De 26-jarige Jach speelde drie wedstrijden in de Eredivisie, waarvan twee als basisspeler.

„Helaas is de samenwerking niet gelopen zoals vooraf beoogd”, zegt technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard. „Voor de ontwikkeling van Jaroslaw is belangrijk dat hij minuten blijft maken, daar was in Sittard weinig uitzicht op. Beide partijen hebben daarom in goed overleg besloten om uit elkaar te gaan.”