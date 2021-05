Sharon van Rouwendaal prolongeert Europese titel op 5 km

De 27-jarige langeafstandspecialiste was op het Lupameer nabij Boedapest de beste op dit niet-olympische onderdeel. De olympisch kampioene op de 10 kilometer lag het grootste deel van de race aan de leiding en kwam na bijna 59 minuten met een ruime voorsprong over de finish.

Bij de vorige EK in 2018 in Glasgow won Van Rouwendaal drie keer goud; op de 5 en 10 kilometer en in de teamwedstrijd. In de race over 25 kilometer pakte ze zilver in Schotland.

Van Rouwendaal begon in Hongarije rustig aan haar eerste EK-race. Na het eerste rondje van de drie kwam ze als zesde door, op bijna 4 seconden van de Duitse kopvrouw Jeannette Spiwoks. In de tweede ronde nam de Nederlandse de koppositie over, met haar Italiaanse rivalen Giulia Gabbrielleschi en Ginevra Taddeucci kort achter haar.

Bij het ingaan van de laatste ronde bedroeg de marge van Van Rouwendaal op Gabbrielleschi 2,6 seconden. Ze pareerde in de slotfase diverse aanvallen van de Italiaanse nummer 2 en tikte na een geslaagde eindsprint royaal als eerste aan in een tijd van 58.45,2 minuten. Gabbrielleschi eindigde als tweede op ruim 4 seconden en het EK-brons was voor Oceane Cassignol uit Frankrijk, op meer dan 6 seconden van de stralende winnares.

Van Rouwendaal verruilde vorig jaar coach Philippe Lucas voor Bernd Berkhahn. De Duitser is wat meer wetenschappelijk ingesteld dan de Fransman, die berucht is om zijn harde aanpak.

De EK zijn voor Van Rouwendaal een belangrijk testmoment richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio. De race in Boedapest was haar eerste wedstrijd in open water in anderhalf jaar. Donderdag gaat ze van start op de 10 kilometer, het onderdeel waarop ze in Japan haar olympische titel verdedigt.