Teambaas Mercedes: ’Veel respect voor Max en Jos’ Exclusief interview: ondanks verstoorde relatie is Toto Wolff lyrisch over Verstappen

Door Erik van Haren

Toto Wolff staat dit jaar voor zijn grootste uitdaging als teambaas van Mercedes. De achtvoudig constructeurskampioen is, in ieder geval voorlopig, voorbijgestreefd door zowel Red Bull als Ferrari. Na een zeer verhitte, uiteindelijk door Max Verstappen gewonnen, titelstrijd in 2021 is een van de machtigste mannen in de Formule 1-paddock zeer lovend over de regerend wereldkampioen. „Dit was niet Max’ laatste titel”, zegt Wolff in een exclusief interview met De Telegraaf.