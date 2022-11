Vitesse sleept in slotfase punt uit het vuur bij Go Ahead Eagles

Go Ahead sluit het eerste deel van het seizoen af op de elfde plaats met 15 punten, evenveel als Fortuna Sittard. Trainer Phillip Cocu staat met Vitesse op de dertiende plek met 13 punten. Door het WK in Qatar gaat de competitie pas weer verder in januari.

Philippe Rommens schoot de thuisploeg van coach René Hake in de achste minuut op voorsprong met een vrije trap. Doelman Daan Reiziger kon alleen maar toezien hoe de bal over de muur in de linkerhoek belandde. Rommens maakte twaalf minuten later ook de 2-0. Na goed werk van Isac Lidberg kreeg de Belg de bal voor de voeten en haalde doeltreffend uit.

Philippe Rommens viert de 1-0 met het thuispubliek. Ⓒ ProShots

Vlak na de rust bracht Vitesse de spanning terug. Aanvoerder Matus Bero verlengde een lange voorzet van Maximilian Wittek en tilde de bal over keeper Jeffrey de Lange heen. Even leken de Arnhemmers nog een strafschop te krijgen nadat de bal op de arm van Evert Linthorst was beland. Maar de videoscheidsrechter kende de penalty niet toe. Pas in de extra tijd zorgde invaller Van Duivenbooden met zijn eerste competitietreffer ervoor dat Cocu terugkeert naar Arnhem met een punt.