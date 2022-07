RKC vist met toppers ’KKD’ in dezelfde transfervijver

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De Waalwijkse club beseft dat opnieuw veel creativiteit gevraagd wordt om een kansrijke selectie samen te stellen. Een vertrek van Melle Meulensteen en Ahmed Touba hing RKC al sinds vorige zomer in de lucht en kreeg deze week uiteindelijk zijn beslag. Meulensteen verhuisde voor een miljoen euro naar Vitesse. Istanbul Basaksehir telde het dubbele neer voor Touba, maar slechts een deel van die vergoedingssom komt ten goede aan RKC

Om over spelers van het kaliber Touba te beschikken moet RKC creatief winkelen. Met Club Brugge werd twee jaar geleden de afspraak gemaakt dat bij een transfer van de speler een flink naar België zou vloeien. De Waalwijkers moeten ook nog eens transfergeld reserveren voor de middellange termijn.

Frenkie de Jong

Het zou RKC bijzonder goed uitkomen als Frenkie de Jong van Barcelona naar Manchester United verhuist. Dan krijgt de Waalwijkse club, net als Willem II, een solidariteitsbijdrage en zijn er weer wat extra mogelijkheden. Eerder hielp de middenvelder de club waar hij op papier mede is opgeleid met zijn transfer van Ajax naar Barcelona al aan een natuurgrasmat.

Jens Odgaard vertrok al uit Waalwijk Ⓒ ANP/HH

Ondanks de extra inkomsten uit de deal met De Jong sloot RKC dat seizoen op een laatste plek af. De corona-uitbraak, waardoor er geen clubs degradeerden, betekende toen de redding. Op initiatief van hoofdsponsor Ben Mandemakers keerde Mo Allach daarna terug bij de club, waar hij al eerder succesvol was geweest.

Mo Allach

In zijn eerste periode bij RKC bouwde Allach aan een team dat de finale van de play-offs om Europees voetbal haalde. Nu zette hij een team neer dat zich handhaafde en het afgelopen jaar zelfs als tiende eindigde. Er is sindsdien wel wat veranderd. Door de degradatie van clubs als Willem II, PEC Zwolle en Heracles vissen veel meer clubs volgens Allach in dezelfde vijver als het om spelers gaat.

RKC raakte, naast Meulensteen en Touba, ook al Jens Odgaard kwijt. De van Arsenal gehuurde spits Mika Biereth, tegen TOP Oss goed voor een treffer, is voorlopig de belangrijkste nieuwkomer. De Waalwijkse club staat op het punt om Patrick Vroegh over te nemen van Vitesse, die in het verleden nog met trainer Joseph Oosting werkte.

Volgens Allach is het daarna een kwestie van de lange adem. Ook in het verleden slaagde RKC erin laat in de voorbereiding toe te slaan op de transfermarkt. Met Touba als het beste voorbeeld.