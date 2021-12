Jeffrey Herlings ’gebroken’ door dood teamgenoot René Hofer

Premium VROUW magazine

Noraly Beyer over haar relatie met Joost Prinsen: ’Een match die ik nooit bedacht had’

Als één van de vertrouwde gezichten van het NOS-journaal was Noraly Beyer (75) niet weg te denken van de Nederlandse televisie. Maar hoewel ze officieel al jaren met pensioen is, zit ze niet stil. Zo is ze te zien in De Grote Sinterklaasfilm en ze is ook weer verliefd!