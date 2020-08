Dreun voor Ineos-kroonprins Pavel Sivakov

Pavel Sivakov beleeft een dramatische eerste Tour-dag. Ⓒ EPA

De nieuwste kroonprins aan de hofhouding van de rijkste ploeg in de WorldTour heeft op zeer hardhandige wijze kennis gemaakt met de Tour de France. Pavel Sivakov fladderde de voorbije weken over Franse bergtoppen met het gemak van een machtige roofvogel, maar op de trainingswegen rond Nice die hij en zijn makkers van Team Ineos Grenadiers goed kennen, veranderde de Rus binnen een paar uur tijd in een doodongelukkig vogeltje. De gevolgen van twee valpartijen waarin hij betrokken was tijdens de openingsetappe, zullen zijn moreel bepaald geen goed doen.