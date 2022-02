Familie Andretti vraagt om toetreding tot Formule 1 in 2024

„Zijn inzending, Andretti Global, heeft de benodigde middelen en kan aan alle verdere eisen voldoen. Nu moet hij wachten op het besluit van de FIA”, zo meldt Mario Andretti op Twitter.

Het is niet voor het eerst dat de familie in de Formule 1 wil stappen, vorig jaar was er al bijna een overname van Sauber. De Zwitserse formatie ging uiteindelijk toch door als Alfa-Romeo. Nu doen de Andretti’s een nieuwe poging om toe te treden tot de Formule 1, dat mede door de Netflix-serie Drive to Survive aan populariteit wint in de Verenigde Staten. Zo groeide afgelopen jaar het aantal kijkers in Amerika met 58 procent.

Andretti is een bekende naam binnen het Amerikaanse racecircuit, zo heeft het veel succes gehad in de IndyCar Series. Mario Andretti reed verder zowel Nascar als Formule 1, waar hij met Lotus wereldkampioen werd in 1978. Daarnaast won hij nog eens twaalf keer een Grand Prix. Zoon Michael was iets minder gelauwerd. Hij reed slechts een seizoen (1993) in de koningsklasse en kwam daarin tot één podiumplaats.