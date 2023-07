Ajacieden steunen Van der Sar en spelen gelijk bij debuut Steijn na blunder Pasveer

De elf Ajacieden betraden het veld in keeperstenue, waarmee ze een steunbetuiging uitdroegen aan Edwin van de Sar. De voormalig topkeeper en algemeen directeur van de club werd vrijdag getroffen door een hersenbloeding en verblijft momenteel op de ic.

Voetballend was het allemaal niet best van Ajax voor rust. De Bosschenaren namen zelfs de leiding na geschutter van Remko Pasveer. De ervaren goalie schoot de bal zo tegen Jaron Vicario aan, waarna de bal het doel in hobbelde.

Waar Ajax voor rust nog met onder anderen Davy Klaassen en Steven Berghuis speelde, verschenen er na de pauze louter jonkies op het veld. Het was een jonkie van de Bosschenaren die scoorde. De 18-jarige Yannick Keijser tekende voor de 0-2. Ajax rechtte daarna de rug via eerst Gabriel Mishouy en vervolgens David Kalokoh, waardoor het toch niet onderuit ging bij de eerste wedstrijd onder leiding van Steijn.

Solide seizoensoverture Feyenoord

Voor Feyenoord ging het een stuk beter tegen PEC Zwolle. De regerend landskampioen begon zijn voorbereiding met een prima 3-1-overwinning.

Danilo opende na een halfuur de score voor de Rotterdammers. Ezequiel Bullaude tekende niet veel later voor de tweede treffer.

In de tweede helft gaf Arne Slot jonkies de kans zich te bewijzen. PEC Zwolle deed tegen de jongelingen snel iets terug via Apostolos Vellios. De marge werd echter hersteld dankzij Yankuba Minteh, die een strafschop benutte en zo de eindstand bepaalde.

Bij Feyenoord debuteerde de van PEC Zwolle overgekomen Thomas van den Belt in de basis. Onder anderen doelman Justin Bijlow, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki ontbraken nog. Kenneth Vermeer keepte bij PEC Zwolle. De 37-jarige doelman kwam deze transferperiode over van FC Cincinnati.

Overige uitslagen

Fortuna Sittard - FC Eindhoven 1-1