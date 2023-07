Geen succesvol debuut Bosz en Steijn, Feyenoord wint wel eerste oefenduel

De elf Ajacieden betraden het veld in keeperstenue, waarmee ze een steunbetuiging uitdroegen aan Edwin van de Sar. De voormalig topkeeper en algemeen directeur van de club werd vrijdag getroffen door een hersenbloeding en verblijft momenteel op de ic.

Voetballend was het allemaal niet best van Ajax voor rust. De Bosschenaren namen zelfs de leiding na geschutter van Remko Pasveer. De ervaren goalie schoot de bal zo tegen Jaron Vicario aan, waarna de bal het doel in hobbelde.

Waar Ajax voor rust nog met onder anderen Davy Klaassen en Steven Berghuis speelde, verschenen er na de pauze louter jonkies op het veld. Het was een jonkie van de Bosschenaren die scoorde. De 18-jarige Yannick Keijser tekende voor de 0-2. Ajax rechtte daarna de rug via eerst Gabriel Mishouy en vervolgens David Kalokoh, waardoor het toch niet onderuit ging bij de eerste wedstrijd onder leiding van Steijn.

Nieuwe trainer Bosz verliest eerste oefenwedstrijd met PSV

Peter Bosz is zijn periode als trainer van PSV gestart met een nederlaag. De Belgische voetbalclub Sint-Truiden was op sportcomplex De Herdgang in Eindhoven in een oefenwedstrijd te sterk: 1-2.

Aanvoerder Luuk de Jong ontbrak nog bij PSV. Datzelfde gold voor de internationals Xavi Simons en Joey Veerman en de vrijdag aangetrokken Amerikaanse spits Ricardo Pepi. De transfer van Noa Lang, die overkomt van Club Brugge, is nog niet afgerond. De 18-jarige Jason van Duiven stond in de spits.

Sint-Truiden kwam in de slotfase van de eerste helft op voorsprong. Doelman Joël Drommel stopte een strafschop, maar de bal ging er vanuit de rebound alsnog in. Anwar El Ghazi maakte na rust via de onderkant van de lat gelijk, waarna Sint-Truiden kort voor het einde nog eens scoorde: 1-2.

Solide seizoensoverture Feyenoord

Voor Feyenoord ging het een stuk beter tegen PEC Zwolle. De regerend landskampioen begon zijn voorbereiding met een prima 3-1-overwinning.

Danilo opende na een halfuur de score voor de Rotterdammers. Ezequiel Bullaude tekende niet veel later voor de tweede treffer.

In de tweede helft gaf Arne Slot jonkies de kans zich te bewijzen. PEC Zwolle deed tegen de jongelingen snel iets terug via Apostolos Vellios. De marge werd echter hersteld dankzij Yankuba Minteh, die een strafschop benutte en zo de eindstand bepaalde.

Bij Feyenoord debuteerde de van PEC Zwolle overgekomen Thomas van den Belt in de basis. Onder anderen doelman Justin Bijlow, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki ontbraken nog. Kenneth Vermeer keepte bij PEC Zwolle. De 37-jarige doelman kwam deze transferperiode over van FC Cincinnati.

Van Bommel scoort bij zijn officieuze debuut voor AZ

Ruben van Bommel heeft bij zijn officieuze debuut voor AZ gescoord. De 18-jarige middenvelder, de zoon van trainer Mark van Bommel, nam in de oefenwedstrijd tegen Sjachtar Donetsk in Dirkshorn de derde treffer van de Alkmaarders voor zijn rekening. Het werd 3-3.

AZ gaf tot drie keer toe een voorsprong weg. Mees de Wit zette AZ al snel op voorsprong. Yusuf Barasi kopte AZ kort na rust op 2-1. Ook de treffer van oud-MVV’er Van Bommel, in de 65e minuut, bleek niet genoeg voor de winst.

AZ, dat vorig seizoen als vierde eindigde en zich daarmee plaatste voor de voorronden van de Conference League, begint het nieuwe seizoen zondag 13 augustus met een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Overige uitslagen