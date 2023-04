Kind (8) stadion PEC Zwolle uitgezet na gooien beker: ’Jongetje zat te huilen’

Aangezien niemand werd geraakt, werd het duel niet definitief gestaakt. PEC Zwolle stond op het moment van de onderbreking met 1-0 voor. De koploper van de Eerste Divisie promoveerde vorige week al naar de Eredivisie.

Via het Twitter-account laat de club uit Zwolle weten dat er volgende week een gesprek met vader en kind met de club plaatsvindt.

Algemeen directeur Xander Czaikowski gaf na afloop bij RTV Oost aan het „extra zuur” te vinden dat de dader een jongetje van acht jaar oud bleek. „Maar de procedure is ook in dit geval heel strict: je moet degene die iets op het veld gooit het stadion uit begeleiden. Dus toen wij zagen dat het een kind was, hebben we hem en zijn vader vriendelijk verzocht om met ons mee te lopen.”

„Het jongetje was natuurlijk heel erg geschrokken en zat te huilen”, vervolgt Czaikowski. „Hij snapt misschien niet eens precies wat-ie doet en kent de regels misschien ook niet. Alleen wij hebben regels vanuit de KNVB meegekregen en daar moeten wij naar handelen. Zijn vader had er ook begrip voor.”

Coulantie was voor Czaikowski geen optie. „Dan krijg je in de toekomst misschien weer andere kinderen die iets op het veld gooien. Dat heb je ook gezien toen bij Oranje de kinderen het veld opgingen om op handtekeningen te jagen. Wellicht kunnen we coulanter zijn in de strafmaat, maar we konden hem niet terug de tribune op laten.”

MVV - Jong AZ

Later op de avond werd ook de wedstrijd tussen MVV en Jong AZ onderbroken. Nadat Jong AZ-verdediger Finn Stam zeven minuten voor tijd de jonge Alkmaarders op een 2-1 voorsprong had geschoten, kreeg hij bij het juichen een vol glas bier naar zich toe gegooid. Scheidsrechter Robin Vereijken sommeerde beide elftallen direct naar de kleedkamer.

Zo is er nog altijd geen speelronde in het betaald voetbal geweest waarin er geen enkele wedstrijd (tijdelijk) werd stilgelegd nadat de KNVB de maatregelen heeft aangescherpt. Vorig weekeinde ging het mis bij de Brabantse derby tussen NAC Breda en Willem II, en de Eredivisie-wedstrijd FC Groningen-NEC. Beide duels zijn afgelopen week uitgespeeld.