Huilende Lionel Messi: ’Ik was ervan overtuigd dat ik thuis zou blijven’

Nog voor hij een woord had gezegd, biggelden de tranen al over de wangen van de zeer geëmotioneerde voetballer. „De voorbije dagen heb ik veel nagedacht over wat ik zeggen en de waarheid is dat ik niets kan bedenken”, zei Messi. „Het is ongelooflijk zwaar voor mij om na zoveel jaar te vertrekken. Ik ben hier mijn hele leven geweest en ik ben niet hier klaar voor. We - ik en mijn familie - waren ervan overtuigd dat we hier bleven, dat we thuis zouden blijven. Dat wilden we meer dan wat dan ook. Vorig jaar wilde ik weg en moest ik blijven. Nu wil ik niet weg en kan ik niet blijven.”

Messi kijkt vooral met warme gevoelens terug op zijn lange periode in Catalonië. „De tijd die wij hier hebben meegemaakt, zowel binnen als buiten de club was geweldig. Ik heb hier zoveel mooie momenten mogen ervaren, ook mindere uiteraard. Maar juist die hebben mij enorm geholpen om mij te ontwikkelen tot wie ik nu ben.”

Ook had Messi graag op een andere manier vaarwel gezegd tegen de supporters. „Door de pandemie heb ik niet afscheid kunnen nemen in een vol Camp Nou. Ik heb de fans al anderhalf jaar niet meer mijn naam horen scanderen. Ik hoop alleen al daarom dat ik ooit terug kan keren en de club kan helpen de beste van de wereld te blijven.” Na zijn laatste woorden daalde er een enorm applaus op hem neer.

Na zijn speech werd Messi bevraagd door de media. Daarbij kwam uiteraard ook zijn toekomst ter sprake. „Paris Saint-Germain is inderdaad een optie en we zijn in gesprek, maar tot dusver is er geen akkoord. Ik heb veel berichten gekregen, veel clubs waren geïnteresseerd, maar er is nergens iets getekend.”

Hoewel Messi binnen in de persruimte zijn zegje deed en alleen de pers, zijn familie en enkele genodigden daar aanwezig waren, waren er honderden Barcelona-fans naar het stadion gekomen in de hoop een glimp op te vangen van hun vertrekkende ster.

