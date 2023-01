Blijft Depay bij Barça of niet? ’We gaan met Memphis praten over wat hij wil’

Wel kwam hij uit in het bekerduel met Intercity, maar bij de twee wedstrijden om de Spaanse Supercup bleef Depay afgelopen week op de bank.

„We gaan met Memphis praten om te begrijpen wat hij wil. Dat gaan we vandaag nog proberen”, zei Xavi op de persconferentie, een dag voor het bekerduel met AD Ceuta FC. Depay zou in de belangstelling staan van Atlético Madrid. „Het is aan hem of hij wil vertrekken. Hij heeft niet veel meegedaan en het is geen makkelijke situatie voor hem. Ik begrijp het als hij wil vertrekken. Maar we gaan met hem praten”, aldus Xavi.

Weinig in actie

Depay, die komende maand 29 jaar wordt, kwam dit seizoen weinig aan spelen toe. Een forse spierblessure hield hem uiteraard lange tijd aan de kant. Tot nu toe heeft Depay negen wedstrijden achter zijn naam staan waarin hij twee keer heeft gescoord. Vijf van die negen duels werkte hij af in het shirt van het Nederlands elftal.

Voor Barcelona speelde Depay in september één keer in de Champions League, twee keer in de competitie en toevallig vorige week één keer in de Spaanse beker. Tegen het onbekende Intercity Sant Joan d’Alacant werd de Nederlandse aanvaller een kwartier voor het einde gewisseld.