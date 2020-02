City klopt Leicester, Leipzig vernedert Schalke

Manchester City heeft na 27 speelronden zeven punten meer dan Leicester, maar staat nog altijd negentien punten achter op koploper Liverpool. Die ploeg speelt maandag nog thuis tegen West Ham United.

Gabriel Jesus maakte in de 80e minuut, op de rand van buitenspel, het doelpunt. Eerder in de tweede helft miste de Argentijn Sergio Agüero een strafschop namens Manchester City. Leicester City is nu drie achtereenvolgende competitieduels zonder overwinning.

Duitsland

RB Leipzig blijft koploper Bayern München goed volgen. De nummer 2 van de Bundesliga won bij subtopper Schalke 04 met grote cijfers: 0-5. Marcel Sabitzer opende de score al in de eerste minuut. Daarna vielen er een uur lang geen treffers.

In het laatste half uur zorgden Timo Werner, Marcel Halstenberg, Angeliño en Emil Forsberg alsnog voor een royale overwinning. Leipzig bleef op één punt van Bayern, dat vrijdag met 3-2 won van SC Paderborn.

Spanje

Valencia zal deze week snel willen vergeten. Met Oranje-doelman Jasper Cillessen op de reservebank verloor het team van trainer Albert Celades in de Spaanse competitie met 3-0 bij Real Sociedad. Woensdag was Atalanta in de achtste finales van de Champions League ook al met 4-1 te sterk voor de Spanjaarden.

Mikel Merino en Nacho Monreal scoorden in de eerste helft voor Sociedad, de Belg Adnan Januzaj deed dat erna. Real Sociedad ging door de zege Valencia op de ranglijst voorbij en staat nu vierde met 40 punten. Valencia, teruggezakt naar plaats acht, heeft 38 punten.

Frankrijk

Olympique Marseille heeft een zeldzame nederlaag geleden. Het elftal van de Portugese coach André Villas-Boas ging voor eigen publiek onderuit tegen FC Nantes: 1-3. Voor Marseille betekende het in de competitie de tweede nederlaag in een thuiswedstrijd. Het eerdere verlies was in augustus tegen Stade Reims.

Kevin Strootman kwam in de 71e minuut het veld in bij Marseille, en op dat moment was de stand 1-2. Olympique Marseille blijft tweede in de Ligue 1 met tien punten achterstand op Paris Saint-Germain. De koploper ontvangt zondag Girondins Bordeaux.

