Oppermachtige Annemiek van Vleuten olympisch kampioen tijdrijden

Na de raar verlopen wegrit van zondag, waarbij Van Vleuten per abuis dacht dat ze olympisch kampioen was, moest het gebeuren in de tijdrit. De aanloop was echter alles behalve optimaal, nadat Van der Breggen dinsdag tijdens de training van haar fiets werd gerukt door een official. De schade viel gelukkig mee en dus verscheen ze gezond en wel aan de start.

Van der Breggen en Van Vleuten golden vooraf als twee topkandidaten voor het goud met twee grote uitdagers. De belangrijkste was Chloe Dygert, die twee jaar terug wereldkampioen werd en vorig jaar op weg naar een nieuwe wereldtitel hard onderuit ging. Naast de Amerikaanse was ook de Zwitserse Marlen Reusser een belangrijke outsider.

Van Vleuten vertrok als eerste van de twee Nederlanders en kende geen vlekkeloze start met een schakelfoutje. Ze was desondanks flink sneller dan iedereen. Van der Breggen noteerde de derde tijd achter de verrassend sterke Grace Brown uit Australië. De andere concurrenten, zoals Dygert, vielen flink tegen.

Bij het tweede tussenpunt breidde Van Vleuten haar voorsprong alleen maar uit. Van der Breggen pakte wel veel tijd terug op Brown en moest in het laatste stuk nog een seconde goedmaken. Dat lukte, maar door een wederopstanding van Reusser werd de Nederlandse toch veroordeeld tot de derde plek. Het deerde Van Vleuten niet: zij mag eindelijk haar olympische titel bijschrijven.

Bekijk hier wat er vandaag op het programma staat in Tokio.

Bekijk hier de medaillespiegel.