Startschot Tagliafico voor groot feest Ajax

Nicolas Tagliafico heeft de score geopend. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Als Nicolas Tagliafico na dit seizoen zoals verwacht vertrekt, had hij op geen mooiere manier afscheid kunnen nemen van de Amsterdamse fans. Op het moment dat het eerste, voorzichtige gefluit was te horen, gaf de Argentijnse vuurvreter nog een keer gas. De publiekslieveling scoorde in het kampioensduel met SC Heerenveen de openingstreffer en zette Ajax daarmee op koers voor de uiteindelijk kinderlijk eenvoudig bemachtigde 36e landstitel (5-0).