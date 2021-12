LeBron James miste wedstrijd door vals positieve coronatest: ’Boos, omdat ik niets kon doen’

James legde na het verloren duel met stadgenoot Clippers de gevolgde procedure uit. Hij testte eerste negatief, zo vertelde de basketballer, waarna een tweede test een positieve uitslag opleverde en hij meteen in quarantaine moest in plaats van opnieuw getest te worden ter bevestiging. „Na een positieve test is het meestal zo dat je nog eens getest wordt om die positieve status te bevestigen. Dat was bij mij niet het geval. Ik moest meteen in isolatie. Ik moest bovendien zelf een manier zien te vinden om terug te keren uit Sacramento, zonder veiligheidspersoneel.”

Ook zijn kinderen moesten in quarantaine. „Het was allemaal heel erg ongemakkelijk. Dat maakte me boos. De situatie is heel slecht aangepakt. Dat de test nadien vals positief bleek, was een opluchting voor iedereen”, aldus James, wiens ploeg zonder hem wel won van de Kings.