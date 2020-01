McGregor: ’Rematch met Khabib onvermijdelijk’

De Ierse kooivechter maakte zijn comeback in stijl, door meteen te winnen. Het was voor McGregor zijn eerste wedstrijd sinds oktober 2018, toen hij verloor van Nurmagomedov. „Kijk naar hoe fit ik ben ten opzichte van toen. Dat is niet te vergelijken.”

Hij vervolgt: „Ik focus mij vooral op het verbeteren van mijn vaardigheden en kijk dan pas verder. De vraag: ’tegen wie?’, maakt niet zoveel uit. In welke divisie ook niet. Ik voelde mij energiek en fris. Ik wilde daar zijn.”

"Ik ben er zeker van dat ik zou winnen als er een rematch komt"

Rematch Mayweather?

Voor de wedstrijd tegen Nurmagomedov destijds, was daar ook nog de befaamde bokswedstrijd met Floyd Mayweather, in augustus 2017. De Amerikaan won de ’Money Fight’ met overmacht, maar Mayweather (42) hintte vandaag na de winst van McGregor op Instagram ook al op een rematch. „Mayweather-McGregor 2, 2020’”, schreef de gepensioneerde bokser erbij.

„De vorige keer dat Floyd en ik tegen elkaar vochten, deed ik het erg goed”, grapte McGregor. „Ik ben er zeker van dat ik zou winnen als er een rematch komt. We zullen zien wat er gebeurt. Ik weet wel dat Floyd nog niet in zijn definitief bokspensioen zit. Er zijn nog altijd gesprekken. Die rematch zal er ooit komen.”

Ook hintte ’Money Man’ Mayweather pardoes ook maar meteen op een wedstrijd met Nurmagomedov op Instagram. De Amerikaan lijkt in ieder geval genoeg plannen te hebben voor 2020.

Bekijk ook: Sensationele comeback van Conor McGregor bij UFC

Knuffel oma Cowboy

Bij een ander moment - vlak na afloop - zette McGregor zichzelf goed neer. Hij gaf de grootmoeder van Cerrone een knuffel. In het verleden toonde de Ier zich vaak respectloos tegenover zijn tegenstanders, maar nu ging hij Cerrone troosten met een omhelzing. Ook Jerry Cerrone, de grootmoeder van de verslagen UFC-veteraan die na de kamp in de ring stapte om haar kleinzoon bij te staan, kreeg een knuffel van McGregor. „Ik ben zeer blij dat ik haar heb kunnen ontmoeten”, aldus McGregor. „Ze is een fantastische vrouw die altijd klaarstaat voor haar kleinzoon. Daar heb ik veel respect voor.”

Conor McGregor knuffelt met Jerry Cerrone. Ⓒ Hollandse Hoogte