FC Barcelona basht de VAR en sneert weer naar Real Madrid

Josep Maria Bartomeu Ⓒ BSR Agency

FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu zette maar weer eens zijn vraagtekens bij het gebruik van de VAR waar Real Madrid in zijn ogen wel erg vaak van profiteert. De ’Koninklijke’ won zondagmiddag moeizaam bij Athletic Club (1-0) na een penalty die was toegekend na raadpleging van de VAR. Ook had Real het geluk dat een strafschop in het voordeel van Athelic niet doorging nadat de VAR had geconcludeerd dat er niets aan de hand was.