Froome mist Tour na zware val

Ploeggenoot Wout Poels was bij Froome aanwezig toen het gebeurde, maar heeft er zelf niets aan overgehouden. Tijdens een afdaling kreeg Froome een stevige windstoot te verwerken en knalde hij tegen een muur. Een ambulance kwam ter plaatse, maar die kon Froome niet afvoeren naar het ziekenhuis, meldt Het Nieuwsblad.

Volgens de Franse krant L’Équipe zou de kopman van INEOS een breuk hebben opgelopen in zijn bekken. Al wordt er ook gesproken over een mogelijke beenbreuk.

Het is uitgesloten dat Froome vandaag nog deelneemt aan de tijdrit, die later op de dag plaatsvindt. De Brit won in zijn carriėre drie keer de Dauphiné, één van de traditionele voorbereidingskoersen op de Ronde van Frankrijk. De Tour begint op zaterdag 6 juli in Brussel.

Zijn ploeg Ineos (voorheen Sky) heeft met Welshman Geraint Thomas, vorig jaar winnaar van de Tour, en de Colombiaan Egan Bernal nog twee kopmannen voor de Tour. Voor Froome, die de Tour won in 2013, 2015, 2016 en 2017, leek het vanwege zijn leeftijd een van de laatste kansen om zich in het recordrijtje te voegen van renners die de Ronde van Frankrijk vijf keer hebben gewonnen. Dat zijn de Belg Eddy Merckx, de Fransen Bernard Hinault en Jacques Anquetil en de Spanjaard Miguel Indurain.

