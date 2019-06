Buffon (41) vertrekt bij Paris SG

Volgens de Franse topclub is in onderling overleg besloten om het contract van de ’legendarische’ Italiaan niet te verlengen. De 176-voudig international was in het afgelopen seizoen in 25 wedstrijden actief voor Paris SG. Hij voegde de Franse titel en de Franse Supercup toe aan zijn imposante erelijst waarop echter nog altijd wel de titel in de Champions League ontbreekt.

Buffon nam in mei 2018 na zeventien jaar afscheid bij Juventus. Hij zou in de Franse hoofdstad een jaarsalaris hebben bedongen van 7 miljoen euro. Buffon brak eind jaren negentig door bij Parma. Wat hij nu gaat doen, is nog niet bekend, al lijkt hij voor een terugkeer naar zijn vaderland te kiezen.

Buffon bedankte op de website van PSG de clubleiding uitgebreid voor de kans die hij had gekregen. „Als mens ben ik in Frankrijk gegroeid. Mijn avontuur buiten Italië is nu voorbij”, liet hij weten. „Parijs zal altijd voor mij een soort thuis zijn.”