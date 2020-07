Treedt De Ligt na landstitel nu in voetspoor van Sneijder?

Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt zijn landskampioen met Juventus. Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Matthijs de Ligt had er met Juventus twee matchpoints voor nodig, maar na de misstap bij Udinese van donderdag was het zondagavond wél raak. Door een 2-0 overwinning op Sampdoria mag De Ligt zich in zijn eerste seizoen in Turijn direct al landskampioen noemen. Een puike prestatie van de verdediger, die zich nog deze zomer in een bijzonder rijtje met Wesley Sneijder hoopt te scharen.